Crónica 13-10-2021

Encontradas opiniones por idea de poner nombre de Norma Vásquez a una calle de Linares

El concejal Marco Ávila dijo que al interior del Concejo Municipal están apoyando la idea de la empresa encargada de la construcción de un conjunto habitacional en el sector Nuevo Amanecer, para que la calle principal lleve el nombre de Norma Vásquez, carabinera brutalmente asesinada en un hecho que conmocionó a la opinión pública local.

“Estamos apoyando la iniciativa porque pensamos que es importante que se mantenga su nombre para que nunca hechos como el ocurrido se vuelvan a repetir”, afirmó.

Una opinión totalmente distinta tiene el alcalde de Linares, quien manifestó que la “denominación de las calles y pasajes debe ser muy respetuosa respecto de personas que están en el alma de la ciudad. En el caso particular de Norma Vásquez, responde a un hecho de sangre y no es la manera adecuada de recordarlo a través de una calle. Si fuese así, estuviésemos recordando muchos hechos de sangre que han ocurrido en Linares, por lo tanto, uno tiene que ser respetuoso con las familias”.

“El nombre de una calle es un motivo de alegría y eso no ocurre cuando se recuerda un hecho de sangre”, afirmó.