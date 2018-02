Crónica 14-02-2018

Encuentran a animales muertos con signos de haber sido envenenados

7 perros, 1 gato, y unas 20 aves aparecieron muertas en el sector John Cristal con Trovolhue. El médico veterinario que salvó a una de las víctimas lamentó la situación y alertó sobre sus graves riesgos.



En el sector John Cristal la situación era desoladora: animales aparecieron muertos con claros signos de intoxicación. Los hechos denunciados en la madrugada de este martes involucró a 7 perros y aproximadamente 20 aves muertas, y - según se pudo constatar horas más tarde- también un gato fueron víctimas de este lamentable hecho. Según informó Clínica Veterinaria San José en su cuenta de facebook: “claramente este fue un acto premeditado ya que encontramos restos de pan con olor a órganos fosforados (insecticidas), esto sucedió en la intersección de Jhon cristal con Trovolhue… le hago un llamado a las personas que suelen realizar estos actos por favor cautela si no le interesa la vida de un animal, recuerde que andan niños jugando, sea consiente y responsable no cometa un error que pueda lamentar toda la vida”.



Diego Paredes, médico veterinario que atendió al “negrito” uno de los sobrevivientes, contó que: “Llegó a eso de la 1:00 de la mañana hasta Panimávida con evidentes signos de intoxicación, presentaba convulsiones, taquicardia, taquipnea, salivación excesiva, entre otros signos. Se le administró el antídoto de la mayoría de los tóxicos que la gente utiliza. Se logró estabilizar y a eso de las 3 de la mañana se le dio el alta. Ahora está en observación”.



El profesional lamentó que ocurran estos casos debido a la alta peligrosidad , “Son tóxicos que pueden afectar tanto a animales como seres humanos”. Esto en un niño lo más seguro es que termine de forma fatal.



Hasta la hora no hay indicios de los autores de este lamentable hecho.