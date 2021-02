Nacional 09-02-2021

Encuentran más de 50 test de covid-19 usados en la vía pública en Iquique: Autoridad sanitaria comienza investigación

A través de una cámara de seguridad, vecinos de la calle Bolívar con Vivar en la ciudad de Iquique, visualizaron cómo una persona desechó diversos test rápidos de covid-19 en la vía pública para luego retirarse. Estos exámenes se encontraban usados, por lo que constituyen desechos biológicos. Este hecho, ocurrido el pasado sábado, fue denunciado a través de las redes sociales por Ricardo Ceballos, habitante del sector donde la situación fue registrada. El hombre fue quien también alertó a Carabineros sobre el actuar de esta persona que no ha sido identificada, según consigna el diario La Estrella de Iquique. "Yo salí a comprar y me percaté de la situación, acá tenemos cámaras y mi papá las revisó y efectivamente sale que fue una persona en situación calle que venía con un tarro como de pintura, sacó todas las cosas del tarro, lo revolvió y lo dejó botado", comentó Ceballos.



Además, el testigo de los hechos, agregó que Carabineros posteriormente arribó y custodió el lugar. Durante la mañana de ayer, llegó un grupo de trabajadores con implementos de seguridad para el retiro de los elementos y limpieza del sitio. "A mí me preocupa la situación, es peligroso porque por acá caminan niños, juegan de pronto a la pelota, lo más preocupante es de dónde salió esa cantidad de residuos que no son de una basura normal, creo que hay que investigar a fondo", subrayó. Frente a lo ocurrido, el mayor Nicolás Donoso, jefe de la Primera Comisaría de Carabineros de Iquique, indicó que "en el lugar a la llegada de los funcionarios se apreció alrededor de 50 muestras de examen covid, y como diligencia se efectuó diversos llamados telefónicos a la Seremi de Salud sin obtener respuesta". A raíz de esto último, Carabineros precedió a "tomar contacto con el Gabinete de Salud, desde donde señalaron no mantener medios logísticos en el momento, y que a primera hora del domingo iría personal a retirar las muestras". Al ser consultado por el diario La Estrella de Iquique, el seremi de Salud en Tarapacá, Manuel Fernández, mencionó que "se constató en terrenos la presencia de estos test ya usados, los que constituyó desecho biológico. Entendiendo que no existe una precisión de la persona o institución a la cual pertenecen, se tiene que investigar". Además, la autoridad manifestó que "para eso se hicieron las coordinaciones del resguardo del lugar con Carabineros, y también su retiro a temprana hora a través del Municipio, de descubrirse la institución a la cual pertenecen estos desechos, corresponde el sumario sanitario y la aplicación de una multa".