Nacional 26-12-2019

Encuesta ACHS: 47% de las pymes afectadas por la crisis creen que su negocio no sobrevivirá más de un año



Con el objetivo de conocer las principales preocupaciones de las pymes afectadas por la crisis social que vive el país desde hace más de dos meses, la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) realizó un sondeo entre las pequeñas y medianas empresas adheridas a la corporación. Así, tras una encuesta que fue respondida por 254 pymes -y que tiene un error muestral del 6,6%-, la ACHS recabó que desde el 18-O, el 70% de las firmas consultadas se han visto perjudicadas de alguna manera, 28% no se han visto ni beneficiadas ni afectadas negativamente y sólo 2% han registrado balances positivos.

Respecto a ese 70% de pymes perjudicadas, la principal dificultad que éstas han debido enfrentar durante el último mes ha sido la disminución en sus ventas (80%), seguida por el retraso en los pagos de los clientes (45%) y la demora para pagar a tiempo a los proveedores (37%). Consultadas por cuánto han visto disminuidas sus ventas, el 44% de las 254 pymes consultadas dijo que han tenido caídas entre un 10 y un 30%; 31% respondió que entre 30 y 50%; y un 23% declaró tener pérdidas por sobre el 50%. Entre las soluciones que han debido o creen que deberán adoptar para hacer frente a la crisis, un 65% declaró haber recurrido a la reducción de personal, mientras que un 28% dijo haber bajado los precios de sus productos o servicios. Las proyecciones Ante la pregunta "¿Cuánto tiempo crees que esta situación afectará al país?", un 39% pronosticó que la crisis durará más de 12 meses más, un 31% estimó que la situación se prolongará entre 6 y 12 meses, y el 30% restante proyectó que la contingencia se solucionará en menos de seis meses. Así, considerando que el 70% ve que la crisis no se solucionará en menos de seis meses, un 47% de los encuestados declaró que su negocio no sobrevivirá más de un año si es que la coyuntura continúa.



Frente a esto, el gerente de la División de Operaciones y Servicios de la ACHS, Ángel Vargas, comentó que el pesimismo de ese 47% respecto a la continuidad de su empresa tiene que ver con que, para la mayoría, la violencia se mantendría por al menos seis meses. "Nos preocupa la realidad económica que están viviendo las pymes y, por lo tanto, el impacto que pueda tener en el empleo y también en las condiciones de seguridad en que se desempeña la labor de los trabajadores", dijo a Emol. Por lo anterior, y ya con los resultados del sondeo en mano, Vargas reveló que la ACHS está preparando una plataforma web que lanzará en, máximo, un mes y medio. ¿El objetivo? "Que funcione como un portal para todos los afiliados donde las pymes puedan vender, interactuar con otras empresas y con nuestros trabajadores para promocionar sus productos". Además del canal de ventas gratuito, "también estamos tratando de darle herramientas prácticas -videos, por ejemplo- a las pymes para poder solventar la contingencia, principalmente con lo que tiene que ver con las condiciones de seguridad laboral para sus trabajadores", dijo Vargas.