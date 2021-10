Política 26-10-2021

Encuesta Cadem: 18% (+2pts) aprueba y 76% (-3pts) desaprueba la gestión del presidente Piñera



En la cuarta semana de octubre, la Encuesta CADEM arrojó que un 18% (+2pts) aprueba y 76% (-3pts) desaprueba la gestión del Presidente Sebastián Piñera.

El temor al covid en general aumenta a 40% (+3pts), mientras la preocupación por la variante Delta alcanza 44% (+2pts). La aprobación a la gestión del Ggobierno en este ítem marca 69% (+3pts). Esto, mientras el 96% de la población está vacunada, 94% con dos dosis y 42% (+14pts) con dosis de refuerzo.

En cuanto a la carrera presidencial, según CADEM, aparece liderada esta semana por José Antonio Kast, quien sube 2pts y alcanza 23% en intención de voto, superando a Gabriel Boric, quien se mantiene en 20%. En tercera posición aparece Yasna Provoste, con 12%, seguida de Sebastián Sichel con 7%. Luego están Franco Parisi con 6%, Marco Enríquez Ominami con 5% (+1pto) y Eduardo Artés con 1% (-2pts). El 26% no votaría por ninguno, no sabe o no responde.

En cuanto a expectativas, el 33% (-3pts) cree que el candidato del Frente Amplio será el próximo presidente de Chile, seguido por Kast con 26% (+6pts).