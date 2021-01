Política 12-01-2021

Encuesta Cadem: 18% aprueba y 69% desaprueba gestión de presidente Piñera





La Encuesta CADEM publicada ayer, arrojó que en la primera semana de enero, 18% aprueba y 69% desaprueba la gestión del Presidente Sebastián Piñera, sin cambios significativos con respecto a la última semana del año. En tanto, que la gestión del gobierno frente al Coronavirus alcanzó 39% (+2pts).

En enero de 2021, el Colegio Médico vuelve a ser la institución con mayor aprobación con un 75% (+1pto), seguido de la PDI (73% -2pts) y el Registro Civil (65% -5pts). Bajo el 50% de aprobación, se encuentran Fiscalía (32%), Gremios Empresariales (31%), Iglesia Católica (29% +2pts) y Chile Vamos (28% +1pto).

Respecto de la carrera presidencial, Joaquín Lavín y Pamela Jiles se mantienen como los candidatos más competitivos y siguen empatados con 35% cada uno.

Pamela Jiles supera hoy en hipotéticas segundas vueltas a todos los otros posibles candidatos de Chile Vamos, mientras que Daniel Jadue perdería con Lavín (25% vs 37%), Matthei (27% vs 36%) y Sichel (26% vs 30%) y se impondría por sobre Desbordes (30% vs 24%), José Antonio Kast (31% vs 21%) y Felipe Kast (31% vs 24%).