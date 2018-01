Política 16-01-2018

encuesta Cadem: 37% de aprobación para gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet

CADEM entregó ayer los resultados de la encuesta, correspondiente a la segunda semana de enero. Con altas expectativas para el 2018: 86% de los chilenos se siente optimista respecto a su situación personal/ familiar y un 58% piensa que a Chile le irá bien con el nuevo gobierno de Sebastián Piñera

A su vez, un 34% cree que la economía está progresando, 19 puntos más en comparación a enero del 2017. De esta manera, comienza a quedar atrás casi dos años y medio de pesimismo y se vuelven a niveles que se veían previos a febrero del 2015.

En la encuesta Nº 209 de Plaza Pública Cadem, correspondiente a la segunda semana de enero, un 37% aprueba la gestión de la Presidenta Michelle Bachelet y un 50% la desaprueba.

En específico, un 80% cree que en el 2018 las cosas estarán mejor en Economía, un 79% en relación a la Creación de Empleo, un 68% dice lo mismo para el Desarrollo Energético, 60% considera que el Cuidado del Medioambiente, 59% para Trasporte Público, 56% en el control de gastos del Estado, un 55% en Salud, un 54% en la lucha contra la delincuencia, un 48% en reformas políticas y un 47% en educación y avanzar en gratuidad.

Se vislumbran expectativas más negativas que positivas, donde hay más chilenos que creen que el 2018 será peor que mejor. Tal escenario se encuentra asociado a temas como Inmigración (45% vs 48%), evitar la Corrupción en los organismos del Estado (45% vs 47%), relaciones internacionales, especialmente con Bolivia (44% vs 45%), en el manejo de conflictos sociales (42% vs 53%), la reforma al sistema de pensiones (41% vs 50%), derechos de parejas del mismo sexo (38% vs 51%) y el Conflicto Mapuche (37% vs 57%).