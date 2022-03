Política 15-03-2022

Encuesta Cadem: 57% tiene una imagen muy positiva del Presidente Boric



Según la Encuesta CADEM, la primera en el inicio del nuevo Gobierno, el 57% de los consultados tiene una imagen positiva o muy positiva del Presidente Gabriel Boric, frente al 30% que tiene una imagen negativa o muy negativa, 6% que no es negativa ni positiva y 7% que no sabe o no responde.

Entre los jóvenes la imagen positiva llega a 64%, 14pts más que en los mayores de 55 años. En tanto, el único segmento donde la imagen negativa supera a la positiva es entre quienes se identifican con la derecha (36% vs 52%).

Los atributos de gestión más valorados de Boric son que promoverá la igualdad de género (91%), cuidará el medioambiente (84%) y que tiene capacidad para hacer cambios en educación y salud (71%). Los con menor identificación son capacidad para gestionar los problemas de la inmigración (42%), capacidad para manejar el conflicto en La Araucanía (39%) y capacidad para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico (38%).

En cuanto a la Convención Constitucional, después de 13 semanas, la desconfianza en el organismo (50%) supera a la confianza (48%) y aprobar el plebiscito de salida sigue tendencia a la baja con 42% (-2pts). El rechazo alcanza 35% (-2pts), mientras el no sabe/no responde sube a 23% (+4pts).