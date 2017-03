Política 14-03-2017

Encuesta Cadem: aprobación a carabineros sufre una abrupta caída tras conocerse fraude

La última encuesta Cadem reveló que los efectos del fraude en Carabineros han dañado la imagen de la institución.

La medición mostró que tras conocerse el desfalco su aprobación cayó 12 puntos, pasando de 77% a 65%.

Si bien, la policía uniformada se encuentra entre las tres más confiables, el registro es el más bajo en los últimos siete meses.

En relación al resto de las instituciones evaluadas, la radio se mantiene como la mejor (75% -2pts), seguida por la PDI (68% -2pts) y precisamente Carabineros.

Luego se ubican el Registro Civil (51%), las Fuerzas Armadas (50% -9pts), los Diarios (50% -1pt), el Banco Central (45% +1pt) y el Servicio de Impuestos Internos (44% +2pts).

En esta, la encuesta N° 165 de Plaza Pública Cadem, un 23% aprueba la gestión de Michelle Bachelet y 68% la desaprueba. De esta manera, la Presidenta comienza a dejar atrás la crisis post incendios donde su desaprobación alcanzó un peak de 75%.

Por su parte, el Sebastián Piñera mantiene su liderazgo durante la segunda semana de marzo con un 26% de las menciones espontáneas, ubicándose 9pts por sobre Alejandro Guillier (17%). De lejos los siguen Manuel José Ossandón con 4% y Ricardo Lagos y Franco Parisi con 2% cada uno. Cierran la lista Leonardo Farkas, Marco Enríquez Ominami, Felipe Kast y Carolina Goic, todos con 1%.

Un 61% afirma que la sociedad chilena es muy o bastante machista. Entre las mujeres, este porcentaje aumenta a 68%, mientras que en los hombres se ubica en un 53%. En este mismo sentido, un 63% considera que hombres y mujeres no tienen hoy las mismas oportunidades para desarrollarse profesionalmente, un 68% que no tienen las mismas oportunidades de ascender, un 76% que no reciben el mismo trato de jefes y un 79% no cree que reciban el mismo sueldo por un mismo trabajo.