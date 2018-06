Política 19-06-2018

Encuesta Cadem: aprobación del presidente Piñera alcanza un 60%

Ayer se entregó el resultado de la Encuesta CADEM, correspondiente a la tercera semana de junio. En ella, la aprobación del Presidente Sebastián Piñera alcanzó un 60% y un 76% apoya la labor del Carabinero en el incidente con el chofer UBER

En una semana marcada por el incidente UBER, la aprobación de Carabineros aumentó a 72%, 11pts más respecto a mayo y el nivel más alto que registra la institución desde febrero del 2017, dejando, en parte, atrás la crisis de imagen provocada primero por los casos de corrupción y luego por la Operación Huracán.

Respecto al escenario nacional, en la tercera semana de junio las instituciones con aprobación por sobre el 70% son: la PDI (83%), la Armada (76%), el Registro Civil (75%), la Fuerza Aérea (74%) y Carabineros (72%), que vuelve a este selecto grupo luego de caer significativamente en febrero de 2017. Les siguen el Ejército (68%), ONEMI (66%), Sernac (60%), Banco Central (59%), Servicio de Impuestos Internos (59%), Servel (58%), Contraloría (56%), Gremios Empresariales (50%), y la Iglesia Evangélica (43%). En contraposición, aquellas instituciones con mayor desaprobación que aprobación son: Chile Vamos (42% vs. 38%), Tribunal Constitucional (38% vs 47%), Fiscalía (36% vs 58%), CUT (33% vs 51%), Frente Amplio (31% vs 47%), ANFP (29% vs 57%), Tribunales de Justicia (28% vs 69%), Oposición (26% vs 56%), Iglesia Católica (25% vs 70%), Congreso (25% vs 66%), y Sename (17% vs 79%).

Respecto al inicio del Mundial de Rusia 2018, sólo un 30% afirma que tratará de ver la mayor cantidad de partidos posibles, 15pts menos con respecto al Mundial de Brasil de 2014 cuando participaba a Chile.