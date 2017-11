Política 31-10-2017

Encuesta Cadem entrega potencial escenario de primera y segunda vuelta presidencial

Ayer fue entregada la encuesta semanal de Cadem, la cuarta y última del mes de octubre. Hecha sobre la base de 1400 encuestas semanales, esto con el objetivo de disminuir los márgenes de error en base a un votante probable.

En un escenario de primera vuelta consolidado de octubre en base a votante probable (49% y 2.964 encuestas), Sebastián Piñera obtendría un 43%, Alejandro Guillier 21%, Beatriz Sánchez 13%, José Antonio Kast 5%, Carolina Goic 4%, y Marco Enríquez Ominami 4%. Un 10% se mantiene indeciso.

En relación a la segunda vuelta, Sebastián Piñera se impone a todos sus posibles contrincantes en escenario de votante probable, afianzándose Alejandro Guillier como el candidato más competitivo: Piñera 48% (+1pto) vs Guillier 40% (-2pts); Piñera 50% (+3pts) vs. Sánchez 37% (sin variación); Piñera 48% (+1pto) vs. Goic 32% (+1pto); Piñera 50% (+2pts) vs Enríquez Ominami 29% (+1pto); Piñera 48% (+3pts) vs. Kast 18% (+2pts).

Por su parte, en esta, la encuesta N°198 de Plaza Pública Cadem, correspondiente a la cuarta y última semana de octubre, un 31% aprueba y 56% desaprueba la gestión de la Presidenta Michelle Bachelet.