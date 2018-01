Política 23-01-2018

Encuesta Cadem: evalúan visita Papal y aumento de apoyo al gobierno de Presidenta Bachelet

Ayer se dio a conocer la encuesta N°210 de Plaza Pública Cadem, correspondiente a la tercera semana de enero.

La aprobación de la Presidenta Michelle Bachelet aumentó 7 puntos y alcanza un 44%. Es la primera vez en más de 3 años (170 semanas consecutivas), que no hay diferencias entre aprobadores y desaprobadores.

Por su parte, un 61% evaluó positivamente la visita del Papa Francisco a Chile, mientras que un 12% la consideró como regular y un 25% como mala o muy mala. Además, un 74% calificó negativamente el hecho que el Obispo Juan Barros, haya sido parte de la misa del Parque O’Higgins y de la comitiva que acompañó al Papa a Temuco.

La visita del Papa no logró contrarrestar la percepción de relevancia que poseía el país en torno a su presencia en el territorio nacional. A pesar que mejoró en 9 puntos, solo un 34% de los chilenos consideró como muy importante o importante su visita para el país, un 29% la consideró como algo importante y un 37% como poco o nada importante.

Finalmente, la visita del Papa Francisco no logró mejorar la imagen que proyecta la Iglesia Católica chilena. En este sentido, sólo un 34% aprueba el trabajo que está desempeñando, mientras que un mayoritario 56% la desaprueba, sin presentar diferencias significativas con las mediciones anteriores.

A su vez, esta semana se observó una mejora significativa en las expectativas económicas de los chilenos, y aunque aún sólo un 36% cree que la economía está progresando, quienes consideran que está estancada o retrocediendo alcanza un 53%, 11 puntos menos que la semana anterior y volviendo los mismos niveles que se mostraban en julio 2014.