Política 23-05-2017

Encuesta Cadem: Piñera se mantiene encabezando preferencias presidenciales

La Encuesta CADEM entregó ayer su nuevo sondeo de preferencias presidenciales.

Según el centro de estudios de centroderecha, el precandidato Sebastián Piñera subió 2 puntos en intención de voto espontáneo, de 24% a 26%, en la semana que se conoció su declaración de patrimonio. Cadem aclaró que esta alza, sin embargo, no es significativa.

Piñera, con estos números, sigue como el candidato con más preferencias entre los consultados.

A él lo siguen Alejandro Guillier con un 14% (-1pt) y Beatriz Sánchez con un 8% (-1pt). Más atrás, y sin cambios, se encuentran Manuel José Ossandón con 4%, Carolina Goic con 3% y Franco Parisi 2%.

Cierran la lista Felipe Kast, José Antonio Kast y Marco Enríquez Ominami, todos con un 1%.

Un 36% (-3pts) se mantienen como indeciso (no sabe, no responde, ninguno, no vota).