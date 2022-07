Política 12-07-2022

Encuesta cadem: Presidente Boric con 36% de aprobación y 58% de desaprobación



En la primera semana de julio, la Encuesta CADEM señala que un 36% aprueba (+2pts) y 58% desaprueba (-4pts) la gestión del Presidente Gabriel Boric. Respecto de iniciativas de ley del Gobierno, solo un 20% se informó o sabe mucho/bastante de la presentación de la reforma tributaria. Entre ellos, 34% está de acuerdo y 45% en desacuerdo.

Respecto de otras materias, sobre el Plebiscito de Salida del próximo 4 de septiembre, el Rechazo a la Nueva Constitución llega a 53% (+2pts), 18pts por sobre la opción Apruebo (35% +1pt). Los indecisos caen a 12% (-3pts).

Aprobar como está propuesto más Apruebo para Reformar alcanza 42% mientras el Rechazo sumado a Rechazo para una Nueva Propuesta constitucional llega a 55%. Sobre las expectativas del resultado del 4 de septiembre, 53% (+3pts) cree que ganará el Rechazo, mientras 41% (-2pts) piensa que vencerá el Apruebo.

La mayoría está a favor del impuesto especial a los altos patrimonios (77%), el aumento del tramo de impuestos a las personas con altos ingresos (70%), el royalty minero (69%) y la reducción del impuesto a las empresas que inviertan en productividad e innovación (69%).

Sin embargo, 52% no cree que la reforma ayudará a reducir la elusión y evasión de impuestos, 51% no piensa que aumentará la recaudación fiscal en 4,1% del PIB en 4 años y 56% no estima que reducirá los niveles de desigualdad en el país.

Los encuestados efectivos para la Encuesta de esta última semana, fue de 708 casos, de un universo de 6.507 llamados telefónicos.