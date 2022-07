Política 26-07-2022

Encuesta CADEM: Presidente Boric con 40% de aprobación y 55% de desaprobación



La Encuesta CADEM de la tercera semana de julio, arrojó que un 40% aprueba (+2pts) y 55% desaprueba (-3pts) la gestión del Presidente Gabriel Boric.

En tanto, respecto del Plebiscito de Salida de la propuesta de Nueva Constitución Política para Chile, del próximo 4 de septiembre, un 47% (-5pts) dice que votaría rechazo, frente al 39% (+2ptos) que asegura que aprobará la nueva Constitución. 14% (+3pts) no sabe o no responde.

El apruebo más apruebo para reformar alcanza el 46%, mientras el rechazo sumado a rechazo para una nueva propuesta constitucional llega a 52% (-1pto).

En cuanto a las expectativas del resultado del 4 de septiembre, 50% (-2pts) cree que ganará el Rechazo, mientras 44% (+4pts) piensa que vencerá el Apruebo.

También un 70% (+1pto) dice estar interesado en el Plebiscito y 80% sabe que la elección es con voto obligatorio. En tanto, 54% cree que es probable que sea multado si es que no asiste