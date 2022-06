Política 07-06-2022

Encuesta CADEM: Presidente Boric con 44% de aprobación y 47% de desaprobación

La Encuesta CADEM de la primera semana de junio, arrojó que la aprobación al Presidente Gabriel Boric aumentó a 44% (+8pts), la más alta registrada después de una cuenta pública, superando los +6pts de la Presidenta Michelle Bachelet en mayo 2014. Por su parte, su desaprobación cayó 10pts a 47%.

Al respecto, un 68% vio o se informó del discurso del Presidente, la visibilidad más alta de una cuenta pública desde que cambiara de formato, y el 63% lo evaluó cómo bueno o muy bueno, la mejor evaluación desde mayo de 2014.

En otras temáticas, la opción Apruebo en el plebiscito de salida llega a 42% (+5pts) quedando a sólo 3pts del Rechazo (45%).

En cuanto a expectativas del Plebiscito de salida, 50% cree que el 4 de septiembre ganará el Apruebo y 37% piensa que se impondrá la opción Rechazo. 13% no sabe o no responde. Asimismo, el interés en la elección llega a 65% (+8pts).

Finalmente, la percepción de que Chile va por buen camino llega a 41%, volviendo así a los niveles que marcaba al comienzo de este gobierno.

En cuanto a participación, 83% (-2pts) tiene totalmente decidido que irá a votar, 10% probablemente acudirá a votar, 2% probablemente no irá y 3% tiene decidido que no irá.

La confianza en la Convención Constitucional sube 3pts a 48%, mientras la desconfianza baja a 50% (-4pts).