Política 22-03-2022

Encuesta Cadem: Presidente Boric con 50% de aprobación tras primera semana



La Encuesta Cadem, correspondiente a la primera semana del nuevo Gobierno, señala que el 50% aprueba la forma como el Presidente Gabriel Boric está conduciendo su gestión, 20% la desaprueba, 6% no aprueba ni desaprueba y 24% no sabe o no responde.

La aprobación es superior entre las mujeres (52%), los jóvenes entre 18 y 34 años (67%), del sector socioeconómico alto (53%), habitantes de Santiago (55%) y entre quienes se identifican con la izquierda (89%).

Al comparar esta primera medición con la que tuvieron en un comienzo los ex presidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, vemos que las cifras no distintas: Piñera I obtuvo un 52%, Bachelet II 52%; y Piñera II 51%.

Sobre la visita de la ministra Izkia Siches a La Araucanía, 77% cree que era importante para mostrar voluntad de diálogo y sólo el 46% lo consideró como algo improvisado. Por su parte, el 56% está de acuerdo con que se mantenga el estado de excepción constitucional.

En cuanto a la Convención Constitucional, esta semana el 46% se muestra favorable al apruebo (+4pts) mientras que el 33% (-2pts) estaría por rechazarla. 21% (-2pts) declara que no sabe o no responde.

Por su parte, el 85% supo de la aprobación del aborto en el pleno de la Convención y 51% dice estar de acuerdo con la medida versus 47% que está en contra. En este caso también se observa una diferencia generacional significativa. El 68% de los jóvenes está de acuerdo vs el 60% de los mayores de 55 años que se muestra en contra.