Política 05-07-2022

Encuesta CADEM: Presidente Boric con 62% de desaprobacion y 33% de aprobació.

Según la última encuesta CADEM, la desaprobación al Presidente Gabriel Boric alcanzó un 62%, mientras que un 33% lo aprueba.

Respecto de otras temáticas, el rechazo a la Nueva Constitución se mantiene en 51%, y el apruebo en 34%. 15% no sabe, no responde o no votaría.

La opción apruebo continúa siendo más alta entre los jóvenes de 18 a 34 años (43%), entre los que se identifican con la izquierda (73%) y entre los que votaron apruebo en el plebiscito de entrada (58%). En tanto, la opción rechazo se impone en los demás segmentos, con especial diferencia entre las personas sin posición política (48%) y quienes no votaron en el plebiscito de entrada (53%).

Sobre las expectativas del resultado del 4 de septiembre, 50% (+3pts) cree que ganará el rechazo, mientras 43% (-1pto) piensa que vencerá el apruebo.

Por último, sobre la disposición a votar en el plebiscito de salida, un 86% (+3pts) dice que tiene totalmente decidido hacerlo, 17pts más que quienes manifestaron disposición a votar de cara al plebiscito de entrada realizado en octubre de 2020 y 13pts que quienes dijeron que irían a votar previo a la primera vuelta presidencial en noviembre de 2021.