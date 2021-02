Política 02-02-2021

ENCUESTA CADEM: PRESIDENTE PIÑERA CON 19% DE APROBACIÓN Y 71% DE RECHAZO.





La Encuesta CADEM arrojó en la cuarta semana de enero, que un 19% aprueba y 71% desaprueba la gestión del Presidente Sebastián Piñera, sin cambios significativos con respecto a la última semana. En tanto, que la gestión del Gobierno frente al coronavirus alcanzó el 35% (+2pts).

En tanto, respecto de la pandemia, 50% se vacunaría inmediatamente contra el Covid-19, aunque aún el 29% esperaría un tiempo y 20% no se vacunaría

La principal razón (76%)para declarar que esperarían para más adelante es tener la seguridad de que la vacuna funciona y no tiene contraindicaciones, mientras que las razones para no vacunarse son miedo a que la vacuna tenga consecuencias extrañas (39%) y desconfianza en las vacunas nuevas (33%).

La vacuna de Pfizer/BionTech sigue siendo la más confiable entre la ciudadanía con 54%(-6pts). Le siguen la de AstraZeneca/Oxford (52%, -2pts), Moderna (44%, -3pts), y Jannsen/Johnson (39%, -6pts). Conocimiento de Sinovac aumentó significativamente a 76% aunque su nivel de confianza se mantiene bajo (35%).

Estrés y cansancio ganan espacio como principal sentimiento sobre la situación del país, mientras disminuye la angustia y el miedo al Coronavirus.