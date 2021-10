Política 13-10-2021

Encuesta Cadem: Presidente Piñera con 15% de aprobación y 79% de rechazo



Según la Encuesta CADEM, en una semana marcada por el caso Pandora Papers, la aprobación del Presidente Sebastián Piñera cae 7 pts. a 15%. Asimismo, su desaprobación sube a 79% (+8pts).

Sobre la crisis de Covid-19, el temor al virus desciende a 34% (-6pts), su nivel más bajo desde el 13 de marzo de 2020 y por primera vez los que se definen como poco o nada preocupados (43%) superan a los que sí lo están. La aprobación a la gestión del Gobierno sigue alta y alcanza 68%.

Respecto de las candidaturas presidenciales, Gabriel Boric (Frente Amplio) se mantiene primero en las preferencias con 21%. José Antonio Kast (Partido Republicano) completa un alza de 11 pts. desde el 30 de julio, mientras el representante de Chile Podemos Más registra una caída de 14 pts. en el mismo periodo. Más atrás se ubican Franco Parisi (6%), Marco Enríquez (4%) y Eduardo Artés (1%). El 27% no sabe, no responde o no votaría.

Respecto al nivel de adhesión de los candidatos, 40% dice que tiene decidido o podría votar por Provoste, 39% que lo haría por Boric, 37% por Sichel y 32% por Kast. Mientras que el nivel de rechazo de todos los postulantes al sillón presidencial está sobre el 50%.