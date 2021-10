Política 19-10-2021

Encuesta Cadem: Presidente Piñera con 16% de aprobación y 79% de rechazo



Según la Encuesta CADEM publicada ayer, la aprobación del Presidente Sebastián Piñera llega a 16% y la desaprobación a 79%, sin variación respecto a la semana pasada.

En otro ámbito, 55% está de acuerdo con que el Gobierno haya decretado estado de excepción en zonas de La Araucanía y el Biobío. Un 92% de ellos piensa que esta medida debió tomarse antes.

En cuanto a los niveles de confianza en distintas industrias, se aprecia una caída significativa de los servicios básicos de gas llegando a 25% (-36pts), su nivel más bajo desde el 2015.

Según esta encuesta, José Antonio Kast (21% +3pts) pasa a liderar la carrera presidencial en empate estadístico con Gabriel Boric (20%), que aún gana en todos los posibles escenarios de segunda vuelta.

Los siguen Yasna Provoste con 12% (-1pto) y Sebastián Sichel (7%), que vuelve a caer 3pts y completa un retroceso de 17pts desde el 30 de julio. Luego se ubican Franco Parisi (6%), Marco Enríquez Ominami (4%) y Eduardo Artés (3%, +2pts). El 27% no sabe, no responde o no votaría.

En escenarios de segunda vuelta, Boric se impone ante todos sus posibles contrincantes. Le gana por 4pts a Provoste (39% vs 35%), por 6pts a Sichel (41% vs 35%) y por 8pts a Kast (43% vs 35%).