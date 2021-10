Política 05-10-2021

Encuesta Cadem: Presidente Piñera con 22% de aprobación y 71% de rechazo



La encuesta CADEM, correspondiente a la primera semana de octubre, arroja que un 22% (-4pts) aprueba y 71% (+4pts) desaprueba la gestión del Presidente Sebastián Piñera.

Sobre la crisis de Covid-19, el temor al virus cae a 40% (-10pts), el nivel más bajo desde el 13 de marzo de 2020 y la aprobación a la gestión del gobierno alcanza 69% (+5pts), el nivel más alto desde el inicio de la pandemia.

En otro ámbito, aunque 56% cree que la llegada de inmigrantes es mala para Chile y 69% pide más restricciones para su ingreso, 67% rechaza las manifestaciones registradas en Iquique y 55% cree que estas personas deberían poder quedarse cumpliendo los requisitos de migración.

La carrera presidencial sigue siendo liderada por Gabriel Boric con 22% y aumenta su expectativa de triunfo a 37% (+5pts). En segundo lugar aparece ahora José Antonio Kast (15%) y 8pts más en comparación al 30 de julio) desplazando a Sebastián Sichel, que con este 12% completa un retroceso de 12pts desde el 30 de julio y queda empatado con Yasna Provoste (12% +2pts). Más atrás les siguen Franco Parisi (5%), Marco Enríquez (5%) y Eduardo Artés (1%). El 28% no sabe, no responde o no votaría.