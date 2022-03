Política 08-03-2022

Encuesta Cadem: Presidente Piñera con 24% de aprobación y 71% de rechazo



Según la Encuesta CADEM, de la primera semana de marzo, un 24% (+1pto) aprueba y 71% desaprueba la gestión del Presidente Sebastián Piñera, terminando su gobierno con el nivel de aprobación más baja y el de desaprobación más alta desde 1990.

En otras materias y con la información disponible hasta hoy, 44% (-3pts) votaría apruebo en el plebiscito de salida y 37% (+5pts) rechazaría. El 19% no sabe o no responde.

La aprobación de todos los colectivos de la Convención Constitucional sufren caídas significativas, especialmente la ex Lista del Pueblo (31%, -35pts) y la de los representantes de los Pueblos Originarios (43%, -34pts). Entre todos, los constituyentes del Frente Amplio (17%) y del Partido Comunista (17%) son percibidos como los más influyentes en la redacción de la nueva constitución.

En tanto, 55% no ve posible que la Convención pueda terminar su tarea en el mes de julio y 57% estaría a favor de extender el plazo establecido.

Respecto a la guerra en Ucrania, 57% está muy o bastante informado sobre el conflicto, 73% piensa que puede afectar mucho a nuestro país, el 65% responsabiliza a Rusia y 81% cree que la invasión no se justifica.