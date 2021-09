Política 28-09-2021

Encuesta Cadem: Presidente Piñera con 26% de aprobación y 67% de rechazo





Según la Encuesta CADEM, correspondiente a la cuarta y última semana de septiembre, 26% aprueba y 67% desaprueba la gestión del Presidente Sebastián Piñera, sin cambios respecto a la medición anterior.

Por otra parte, la confianza en la Convención Constitucional llegó a 42% (-4pts), su nivel más bajo desde que comenzara su funcionamiento.

Gabriel Boric sigue al frente de la carrera presidencial con 23% (-2pts) de las preferencias, seguido de Sebastián Sichel, quien marca nuevamente 17%. En el tercer lugar se ubica José Antonio Kast con 13% (+3pts), mientras Yasna Provoste obtiene 10% (+1pto). Más atrás están Franco Parisi con 5% (-1pto), Marco Enríquez Ominami con 4% (-1pto) y Eduardo Artés con 2% (+1pto). 26% (-1pto) no votaría por ninguno, no sabe o no responde.