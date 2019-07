Política 16-07-2019

Encuesta Cadem: Presidente Piñera con 58% de desaprobación

Ayer se dio a conocer la encuesta N°287 de Plaza Pública Cadem, correspondiente a la segunda semana de julio. En la cual, un 30% aprueba (-2pts) y 58% desaprueba (+1pto) la gestión del Presidente Sebastián Piñera.

Pero también midió la carrera presidencial: Joaquín Lavín (9%) y Beatriz Sánchez (8%) lideran en preferencias, aunque 51% aún no sabe o no responde.

Si bien Joaquín Lavín continúa como el personaje político con mayor aprobación (75%, +3pts), la imagen de la ex Presidenta Michelle Bachelet mejora 8 puntos alcanzando 54%, quedando posicionada en el segundo lugar.

Ante la pregunta ¿Quién le gustaría que fuera la o el próximo presidente de Chile? Joaquín Lavín lidera las preferencias con 9%, 3pts más respecto a enero. Le sigue Beatriz Sánchez con 8% (-3ptos), Michelle Bachelet 5% (-1pto), José Antonio Kast 5% (-2pts), Daniel Jadue 3%, Felipe Kast 2%, Manuel José Ossandón 1%, Heraldo Muñoz 1%, Evelyn Matthei 1%, Ximena Rincón 1% y Jorge Sharp 1%. Sin embargo, aún el 51% no sabe o no responde, porcentaje alineado con la cantidad de chilenos que no participaron en las últimas elecciones presidenciales.

Sobre las expectativas electorales, el 13% cree que Joaquín Lavín será el próximo Presidente de Chile. Le sigue Beatriz Sánchez (7%), Michelle Bachelet (6%), José Antonio Kast (5%), Daniel Jadue (2%), Felipe Kast (1%), Manuel José Ossandón (1%), Heraldo Muñoz (1%), Ximena Rincón (1%). Asimismo, 52% no sabe o no responde.