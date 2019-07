Política 30-07-2019

Encuesta Cadem: Presidente Piñera llega a 34% de aprobación

Ayer fue publicada la Encuesta de Plaza Pública Cadem , correspondiente a la cuarta y última semana de julio. En la cual, la aprobación del Presidente Sebastián Piñera mejoró 5puntos (a 34%), en una semana marcada por envío de bombas a Carabineros y al ex ministro Hinzpeter y el regreso del agua en Osorno.

En tanto, su desaprobación retrocede levemente a 55% (-3pts). Con este resultado, el mes termina con un 31% de aprobación y un 57% de desaprobación, y aunque termina siendo el peor mes del mandatario, tampoco muestra una diferencia estadísticamente significativa con respecto al mes anterior.

En el primer sondeo especial sobre Alcaldes, sólo 9 de ellos superan el 40% de conocimiento pero 20 de los 22 tiene una imagen positiva mayor al 50%. Lidera la lista Joaquín Lavín (87%) seguido por Carolina Leitao (74%), Claudio Radonich (74%) y Evelyn Matthei (71%). Sólo Miguel Ángel Aguilera, Alcalde de San Ramón, tiene mayor imagen negativa (56%) que positiva (26%).

En este contexto, 38% asegura que en las próximas elecciones municipales votaría por un candidato que apoye a la coalición de gobierno, mientras que el mismo 38% afirma que lo haría por un candidato que apoye a la oposición. 24% (+8pts) no sabe o no responde.

En otro tema, 72% supo o escuchó hablar del decreto que autoriza a las Fuerzas Armadas a combatir el narcotráfico en la frontera, y entre ellos, 88% se mostró de acuerdo con la medida