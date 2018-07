Política 18-07-2018

Encuesta Cadem: Presidente Piñera registra un 54% de aprobación

En la encuesta N°235 de Plaza Pública Cadem, correspondiente a la segunda semana de julio, un 54% aprueba la gestión del Presidente Sebastián Piñera, completando cuatro semanas consecutivas con tendencia a la baja, desde el 60% que alcanzó el 15 de junio.

En relación a lo anterior, y por primera vez, se agregó una pregunta abierta que permite profundizar en las razones de aprobación y desaprobación al Presidente Piñera.

En la segunda semana de julio las instituciones con aprobación por sobre el 70% son: la PDI (80% -3pts), el Registro Civil (75%), la Fuerza Aérea (72%) y la Armada (70% -6pts). Les siguen Carabineros (63% -9pts), ONEMI (62%), el Ejército (62% -6pts), Sernac (60%), Servel (58%) y Servicio de Impuestos Internos (58%), Banco Central (57%), Gremios Empresariales (49%), Contraloría (49% -7pts) la Iglesia Evangélica (44%) y Chile Vamos (43%). En contraposición, aquellas instituciones con mayor desaprobación que aprobación son: Tribunal Constitucional (38% vs 49%), Fiscalía (38% vs 55%), CUT (37% vs 48%), Frente Amplio (30% vs 44%), ANFP (30% vs 56%), Tribunales de Justicia (27% vs 69%), Congreso (25% vs 67%), Oposición (24% vs 56%), Iglesia Católica (24% vs 72%), y Sename (15% vs 82%).

Los principales problemas que la gente tiene hoy en su barrio son la delincuencia (41%) seguido por las calles y veredas en mal estado (25%), la falta de trabajo (20%), la congestión vial y los tacos (18%), la basura en las calles (14%), el acceso a la salud y la falta de áreas verdes (13%), mientras que para un sector muy reducido el transporte público, la falta de ciclovías, la inmigración y el acceso a la educación se presentan como una problemática.