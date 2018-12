Política 04-12-2018

Encuesta Cadem: promesa de los “Tiempos mejores” no llega a las familias chilenas



Ayer fue publicada la Encuesta de Plaza Pública Cadem ,correspondiente a la quinta y última semana de noviembre. Donde se logró percibir que la promesa de “tiempos mejores” aún no llega a los hogares chilenos: sólo 23% cree que su familia está mejor en comparación con el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, mientras que 58% cree que está igual y 17% cree que está peor.

En cambio, las expectativas para el 2019 siguen siendo buenas: 50% cree que para su familia el próximo año será mejor, 38% que será igual y sólo 9% dice que será peor. Estos resultados no muestran diferencias significativas cuando se pregunta por los tiempos mejores para el país.

Por su parte, noviembre se convierte en el mes con la peor evaluación del Presidente Sebastián Piñera acumulando un 41% de aprobación (-8pts respecto a octubre), y 45% de desaprobación (+8pts). Además, la desaprobación al gabinete de ministras y ministros llega a 52% mientras que la aprobación a 37%. A pesar de lo anterior, la aprobación del Presidente Piñera mejora levemente durante la última semana pasando de un 38% a un 41%.

En la última semana de noviembre la aprobación al desempeño de los “Gremios empresariales” llegó a 42% (+1pto), “Fiscalía” 34% (-3pts), “Congreso” 24% (-1pto) “Tribunales de Justicia” 24% (-2pts), e “Iglesia Católica” 20% (+6pts).

En relación a las fuerzas políticas, “Chile Vamos” obtuvo este mes un 36% de aprobación (+1pto), “Frente Amplio” un 27% (+1pto), el finalmente la “Oposición (ex Nueva Mayoría)” obtiene un 23% (+3pts).