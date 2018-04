Política 10-04-2018

Encuesta Cadem revela apoyo a cambio registral de sexo

Cadem publicó su encuesta de opinión pública, correspondiente a la primera semana de abril. Que permite observar que un 39% está de acuerdo con que cambio de sexo registral aplique para menores de edad y un 49% considera que debe ser desde los 18 años. Sólo un 11% se opone totalmente.

En la primera semana de abril, un 55% aprueba y un 27% desaprueba la gestión del Presidente Piñera, manteniendo de esta manera el promedio con el cual cerró el mes de marzo.

En relación a los acuerdos nacionales convocados por el gobierno, sólo el de “Infancia” concita mayor optimismo (68%) que pesimismo (30%) en cuanto a la probabilidad de llegar a acuerdos con la oposición. Más atrás, le siguen “Salud” (45% vs 54%), “Seguridad Ciudadana” (44% vs 55%), “Alcanzar el desarrollo y derrotar la pobreza” (36% vs 63%) y cierra la lista alcanzar la “Paz en la Araucanía” (24% vs 75%).

En esta oportunidad, destacan por su mayor nivel de conocimiento y aprobación: Joaquín Lavín, Andrés Allamand, Manuel José Ossandón, Felipe Kast, Giorgio Jackson, Jose Manuel Insulza y Beatriz Sánchez.

Cierran la lista aquellos personajes políticos que aún presentan un nivel de conocimiento y evaluación bajo el promedio. Entre ellos están Francisco Chahúan, Ximena Rincón, Yasna Provoste, Jacqueline Van Rysselberghe, Daniel Jadue, Felipe Harboe, Carlos Montes y Jaime Belollio.