Política 16-05-2017

Encuesta Cadem: sin variaciones preferencias presidenciales

En relación a la carrera presidencial, la Encuesta CADEM de esta semana, indicó que Sebastián Piñera se mantiene en primer lugar en intención de voto espontáneo con un 24% de las menciones, seguido por Alejandro Guillier con un 15% y Beatriz Sánchez con un 9%. Más atrás los siguen, Manuel José Ossandón 4% y Carolina Goic 3%, sin cambios con respecto a la semana anterior. Finalmente, un 39% se mantiene como indeciso (no sabe, no responde, ninguno, no vota).

Por su parte, en esta, la encuesta N°174 de Plaza Pública Cadem, un 25% aprueba la gestión de la Presidenta Michelle Bachelet y un 65% la desaprueba, sin presentar diferencias significativas con respecto a la semana anterior.

En relación al uso de medios de comunicación, WhatsApp (62%) destrona a la TV abierta (57%) como el principal medio o plataforma para seguir noticias y mantenerse informado. En tercer lugar, le siguen las radios con un 50% (+7pts), las cuales superan a otros medios como la televisión por cable (48%) y a Facebook (43%), quienes disminuyen 7pts y 4pts respectivamente desde la última medición de Febrero. A éstas últimas, le siguen los diarios y portales online (31%), los diarios impresos (22%), Twitter (11%) y las revistas (8%).

Respecto a la confianza en los medios de comunicación y plataformas, la radio (69%) vuelve a ubicarse en primer lugar. Le siguen, la televisión por cable con 53% (-2pts), la televisión abierta con 52% (-7pts), los diarios impresos con 47% (+3pts) y los diarios y portales online con 46% (-1pts). Cierran la lista, WhatsApp (44%), Facebook (34%), las revistas (25%) y Twitter (18%).