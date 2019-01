Política 15-01-2019

Encuesta Cadem: un 17% cree que Beatriz Sánchez podría ser la próxima presidenta de Chile

Ayer la Encuesta Cadem entregó un sondeo de las preferencias sobre el próximo Presidente o Presidenta de Chile, en la cual Beatriz Sánchez se posicionó primera con un 17% de los consultados que cree será la próxima Presidenta de Chile.

Michelle Bachelet y Beatriz Sánchez lideran en sus respectivas coaliciones mientras que Joaquín Lavín y José Antonio Kast se alzan como los favoritos de la derecha.

Además, 17% cree que Beatriz Sánchez será la próxima Presidente de Chile en empate con Joaquín Lavín (16%).

A su vez, 30% se identifica hoy con Chile Vamos, 18% con la Ex nueva Mayoría, 16% con el Frente Amplio. 36% no se identifica con ninguna o no responde.

Por otra parte, evaluación al Presidente Piñera se mantiene sin cambios con respecto a semana anterior: 40% aprueba y 43% desaprueba. A su vez, el capital electoral del gobierno parece aún intacto. 43% votaría por un candidato que apoye al gobierno en las próximas elecciones municipales del 2020 mientras que un 32% lo haría por un candidato de oposición.

11% señala que le gustaría que el próximo Presidente de Chile fuera Beatriz Sánchez, seguida de cerca por José Antonio Kast (7%), Joaquín Lavín (6%) y Michelle Bachelet (6%). Ahora, como es esperable, la gran mayoría de los chilenos, 49%, no sabe o no responde. Al mismo tiempo, respecto a las expectativas de quién será el próximo Presidente, 17% señala a Beatriz Sánchez en empate con Joaquín Lavín (16%), seguidos ambos por Michelle Bachelet (12%). Más atrás aparecen José Antonio Kast (10%) y Felipe

Kast (7%).