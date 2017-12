Política 27-12-2017

Encuesta Cadem y radiografía a la elección presidencial

Diferencias significativas en la clase media y el centro político explican en gran parte la brecha que hubo en la segunda vuelta entre Sebastián Piñera y Alejandro Guillier, según plantea la Encuesta CADEM.

Al mismo tiempo, un 50% de las personas que no votaron en primera vuelta y que si lo hicieron en segunda se decidieron en favor de Piñera, obteniendo así una diferencia relevante con respecto al 26% que optó por Guillier. El 22% declaró que no sabía o no respondió.

Por su parte, un 60% cree que a Chile le irá muy bien/bien con el nuevo gobierno de Sebastián Piñera, 9 puntos más si lo comparamos con la elección de Michelle Bachelet en enero de 2014.

En esta, la encuesta N°206 de Plaza Pública Cadem, correspondiente a la cuarta semana de diciembre, un 38% aprueba la gestión de la Presidenta Bachelet y un 47% la desaprueba, manteniendo sin diferencias significativas con respecto a la semana anterior a la elección presidencial.

Entre quienes declaran haber votado en la segunda vuelta presidencial del último domingo 17 de diciembre (72%), en el total de la muestra, un 45,1% declara haberlo hecho por Sebastián Piñera, un 36,8% por Alejandro Guillier y un 18,1% contesta nulo, blanco o no sabe, no responde. Si estos resultados los llevamos a base 100, excluyendo la no respuesta, Piñera queda con un 55,1% y Guillier con un 44,9%, resultados prácticamente iguales a los de la segunda vuelta.