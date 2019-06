Política 15-06-2019

Encuesta CEP: 50% de las personas rechaza el gobierno de Piñera y solo un 25% lo aprueba

La encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) mostró que el 50% de las personas encuestas rechaza al Gobierno, y un 25% lo aprueba.

En noviembre pasado el rechazo alcanzaba un 39%, 11 puntos menos que en el estudio presentado este jueves, y el respaldo un 37%, 12 puntos más.

Si es que el Presidente Sebastián Piñera genera o no confianza, solo un 28% dijo que el Mandatario "le da confianza", mientras que 66% opinó que no.

Asimismo, un 76% considera "lejano" al Presidente y solo un 19% de los encuestados lo considera "cercano".

De acuerdo a los resultados del CEP, los temas que más preocupan a la ciudadanía son delincuencia, pensiones y salud, un panorama similar a la entrega de diciembre de 2018.

Asimismo, el sondeo reveló que el 64% de los encuestados no se identifica con ninguna posición política.

Los encuestados evaluaron con nota roja la gestión del Gobierno en distintas áreas: la mejor evaluada es Transporte Público con un 3,7 y la peor evaluada es Pensiones con un 2,8.