Política 29-12-2016

Encuesta CERC-MORI: Guillier es el político con más futuro y derrotaría a Piñera en segunda vuelta

La última medición del Barómetro de la Política de CERC-MORI reveló que el senador Alejandro Guillier supera a Sebastián Piñera.

Según el sondeo, el independiente aparece en el primer lugar entre los "cinco políticos con más futuro". Entre octubre y diciembre, muestra un explosivo aumento, pasando de 11% al 25% en la pregunta.

Piñera, en tanto, pasó al segundo lugar (24%), a nueve puntos de Ricardo Lagos (15%), quien es seguido por el senador Manuel José Ossandón (10%) y el diputado Gabriel Boric (9%).

Ante la pregunta abierta ¿quién le gustaría que fuera Presidente? el ex presidente de Chile Vamos lideró las menciones (19%), imponiéndose a Guillier (14%) y Lagos (6%).

Respecto a ¿quién cree que será Mandatario? llamó la atención que los consultados dieran las preferencias a "otro o ninguno (de los candidatos)" con el 47 por ciento.

Más atrás aparece Piñera con 30%, el senador independiente con 11% y el ex mandatario ex ministro, con 8%.

Frente a una eventual primera vuelta, el exjefe de Estado de la oposición supera a Guillier: 23% versus 19%. Sin embargo, en un balotaje la tendencia se revertiría con el parlamentario obteniendo 35% contra 30% de Piñera.