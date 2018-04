Política 27-04-2018

Encuesta Cerc-Mori: Sebastián Piñera alcanza un 44% de aprobación

La versión de abril 2018 de la encuesta Barómetro de la Política de Cerc-Mori registró una aprobación del 44% del gobierno de Sebastián Piñera.

Por otro lado, el mandatario obtuvo un 38% de desaprobación y un explosivo aumento de quienes no saben y no contestan, alcanzando un 18%.

Se trata de la primera medición que se hace desde que Piñera asumió como primera autoridad del país, ya que la anterior se realizó en diciembre del 2017.

En aquella oportunidad, la aprobación alcanzaba un 47%, la desaprobación un 43% y solo un 10% no sabía ni contestaba.

Por otro lado, un 50% de los encuestados califica esta administración como un "gobierno de derecha". Un 18% considera que es de "extrema derecha", un 17% de "centro-derecha" y sólo un 3% cree que es de centro.

Sobre la distribución del ingreso, un 44% cree que permanecerá igual durante el gobierno de Piñera. Un 31% cree que mejorará y un 16% que empeorará.