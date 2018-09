Política 08-09-2018

Encuesta Criteria: Presidente Piñera mantuvo aprobación de 49%

La última encuesta de Criteria Research mostró que la aprobación al Presidente Sebastián Piñera se mantuvo en 49% en agosto, mientras que el rechazo al Mandatario bajó del 41 al 40% con respecto a julio pasado.

La consultora destaca este resultado pese a que agosto estuvo cargado de conflictos como el de Mauricio Rojas, el subsecretario Luis Castillo, la tensión con los partidos por sueldo mínimo y el conflicto en Quintero, entre otros.

Sin embargo, las esquirlas del conflictivo mes las recibió el gobierno, según Criteria Research, ya que en agosto la aprobación bajó de 47 a 44% y la desaprobación subió de 45 a 48%.

El panorama de aprobación no mejora en materia económica, ya que el 33% opina que el país está creciendo económicamente, frente al 34% que expresa lo contrario.

Además, el 47% o más de encuestados señala que durante los primeros seis meses de gobierno no han aumentado las posibilidades de encontrar empleo, no ha disminuido el costo de la vida, no han mejorado los sueldos ni disminuido el nivel de endeudamiento personal.