Social 07-04-2022

Encuesta Data Influye

Empate técnico: El 39% aprobaría la nueva Constitución y el 38% se inclina por rechazarla

• El sondeo correspondiente al periodo marzo-abril de 2022 mostró una caída de 6 puntos para la opción apruebo, mientras que el rechazo subió 7 puntos.



Un empate técnico de cara al plebiscito de salida reveló la encuesta Data Influye correspondiente al periodo marzo-abril de 2022, elaborada por la consultora de opinión pública Tú Influyes. Según el sondeo, considerando lo artículos aprobados hasta ahora por la Convención Constitucional, el 39% está por aprobar la propuesta de nueva Constitución, mientras que el 38% se inclina por rechazarla.

Los resultados muestran un importante crecimiento de la opción rechazo, con un alza de 7 puntos respecto de la medición anterior. Asimismo, la alternativa del apruebo cae 6 puntos en comparación con la encuesta de febrero-marzo. El 23% aún está indeciso.

La evaluación al trabajo de la Convención se mantiene en terreno negativo, ya que el 58% señala que su desempeño ha estado por debajo o muy por debajo de sus expectativas, 1 punto más que el estudio anterior. El 27% dice que ha sido acorde a sus expectativas y el 15% opina que ha estado por encima de sus expectativas.

En cuanto a las propuestas que se discuten al interior de dicha instancia, el 56% dice estar de acuerdo con eliminar el Senado: un 34% reemplazándolo por una Cámara de las Regiones y un 22% sin dicha instancia regional. Por el contrario, el 44% no está de acuerdo con eliminar el Senado: el 20% está por mantener sus facultades y el 24% prefiere diferenciar sus facultades respecto de la cámara baja.

Por otra parte, disminuye 4 puntos el porcentaje de encuestados que declara tener confianza o mucha confianza en que se logrará redactar una nueva Constitución que sea aprobada por la mayoría de los chilenos, llegando a 39%. Además, el mismo porcentaje declara tener poca o ninguna confianza. Quienes dicen tener mediana confianza llegan al 22%.

Economía: empeoran las expectativas

En esta nueva versión de Data Influye sigue siendo mayoritario el respaldo a los retiros previsionales. Al consultar por la eventual aprobación de un nuevo rescate, entre quienes declaran tener fondos en su AFP, el 72% afirma que realizaría el “quinto retiro” aunque eso implique quedar “en cero” en sus cuentas de ahorro individual.

Por otra parte, empeoran las percepciones sobre la economía del país. El 40% considera que su actual situación económica es mala o muy mala, lo que representa un alza de 8 puntos respecto de la medición anterior. El 41% dice que su situación económica no es ni buena ni mala y el 19% asegura que es buena o muy buena.

En tanto, el 34% cree que este año la economía decaerá, subiendo 9 puntos en comparación con la encuesta anterior. Asimismo, el 26% cree que la economía nacional progresará en 2022, es decir, 3 puntos menos que en el sondeo precedente.

Gobierno: disminuye el entusiasmo inicial

Los resultados de la encuesta revelan una tendencia a la moderación en las percepciones positivas sobre el nuevo gobierno. En efecto, el 50% asegura que en estas primeras semanas el desempeño del Ejecutivo ha estado bajo o muy por debajo de sus expectativas. El 37% señala que ha estado acorde a sus expectativas y el 13% dice que ha estado por encima o muy por encima de sus expectativas.

El 22% cree que el manejo del orden público es el tema que más podría debilitar políticamente al gobierno, destacando también la inflación y el bajo crecimiento como segunda mención por parte de los consultados.

Hasta el momento, los ministros mejor evaluados son Mario Marcel, con un 62% de opiniones positivas; Izkia Siches, con un 62%; Giorgio Jackson, con un 58%; y Camila Vallejo, con un 55% de menciones favorables.

Con respecto a la agenda que ha marcado el primer mes del gobierno, el 22% cree que la principal preocupación de la ministra del Interior, Izkia Siches, debe ser implementar un sistema de inteligencia contra el narcotráfico y el terrorismo. Sobre el conflicto en la macrozona sur, un 37% considera que quien debe conducir el proceso de diálogo en La Araucanía es un experto/a internacional en mediación de conflictos y el 22% menciona a la ministra del Interior, Izkia Siches. Frente al posible indulto o amnistía a los presos por delitos asociados al estallido social, el 34% opina que este proyecto no contribuye en nada a la paz, el 27% cree que contribuye moderadamente y el 22% considera que contribuye absolutamente.

Por último, el 38% aprueba la forma en que Gabriel Boric está conduciendo su gobierno, mientras que el 36% desaprueba. El 26% no aprueba ni desaprueba.