Social 07-10-2021

Encuesta Data Influye octubre 71% de la ciudadanía apoya cuarto retiro y la palabra que más define expectativas frente a 2022 es “incertidumbre”



• El 58% de los consultados asegura que no votaría por un candidato presidencial que se oponga al proyecto que permite un nuevo giro desde las cuentas individuales, que comienza su debate en el Senado.

• Boric sigue liderando la carrera presidencial (25,7%), pero José Antonio Kast logra importante alza y sube al segundo lugar (16,1%), superando a Sebastián Sichel (12,1%) y Yasna Provoste (11,5%).



El 71% de las personas que declaran tener fondos en las AFP asegura que efectuaría un cuarto retiro de los recursos previsionales, incluso si sus cuentas quedaran en cero. Un 19%, en tanto, tal vez lo haría o aún no se encuentra seguro y sólo un 10% asegura que no ocuparía esa opción. Este es uno de los principales resultados de la última encuesta Data Influye, elaborada por la consultora de opinión pública Tú Influyes.

En esa misma línea, el 58% asegura que no votaría jamás por un candidato presidencial que se oponga al cuarto retiro, iniciativa que hoy comenzará a ser vista por el Senado.

En materia de expectativas para el 2022, ante la pregunta abierta sobre la palabra con que las personas asocian el año próximo, los conceptos más recurrentes fueron “incertidumbre”, “malo”, “caos” y “esperanza”. El 44%, en tanto, cree que en 2022 la economía progresará, el 37% que se estancará y el 19% que decaerá.

Migración: Boric y Kast los mejor evaluados

En medio de las tensiones generadas por la crisis migratoria, con manifestaciones en contra y a favor, el 55% de los entrevistados se declaró en desacuerdo o muy en desacuerdo con el ingreso de migrantes, mientras que el 45% dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo. Entre estos últimos, el 68% se opone a que los ingresos al país sean de manera ilegal.

Sobre el efecto de la migración, el 39% asegura que los migrantes desarrollan el país, mientras que el mismo porcentaje opina que lo empobrecen. Por otra parte, el 60% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con la idea de que los extranjeros ocupan puestos de trabajo que deberían ser para chilenos y chilenas.

Finalmente, el 22% cree que Gabriel Boric abordaría de mejor manera el tema en caso de ser electo presidente, seguido por José Antonio Kast con un 20%. Sebastián Sichel y Yasna Provoste llegan al 10%.

Constituyente: 52% cree que debería haber elecciones anticipadas

Respecto a la Convención Constitucional, el 48% se declara muy interesado en su desarrollo, lo que representa un crecimiento de 2 puntos. El 29% se declara interesado y el 23% no tiene mayor interés por su trabajo.

El 57% considera que su desempeño ha estado bajo o muy por debajo de sus expectativas, el 25% acorde a ellas y el 18% sobre lo que se esperaba. La confianza en que el organismo redactará una Nueva Constitución que se aprobada por la mayoría del país el próximo año bajó de 46% a 43%, mientras que quienes tienen poca o ninguna confianza llegan al 39%.

Ante las palabras del vicepresidente de la convención, Jaime Bassa, sobre la posibilidad de convocar a elecciones anticipadas si la nueva carta fundamental así lo define, el 52% está de acuerdo o muy de acuerdo en que así sea, mientras que el 48% se manifiesta en desacuerdo o muy en desacuerdo.

Presidencial: Boric lidera y Kast sube al segundo lugar

Ante la pregunta “Si las elecciones fueran este domingo ¿por quién votaría ud?”, Gabriel Boric se impone con el 25,7% de las preferencias. La mayor novedad del sondeo la presenta el alza de 5,2 puntos de José Antonio Kast, que le permite subir al segundo puesto con un 16,1%. El candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, bajó 5,7 puntos para quedar tercero con 12,1%, apenas 6 décimas sobre la senadora Yasna Provoste que logra el 11,5% de las preferencias.

Más atrás figuran Franco Parisi (4,9%), Marco Enríquez-Ominami (3,7%) y Eduardo Artés (3,1%).

Con respecto a los espacios que más inciden en el voto, el 40% dijo que son los debates televisivos, el 14% la información en redes sociales y, con igual número de menciones, los programas políticos de los medios de comunicación. La franja electoral obtuvo un 6%, mientras que la publicidad y las campañas políticas solo un 5%.

En cuanto a la evaluación gubernamental, el 69% desaprueba la forma en que el presidente Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno, mientras que el 13% lo aprueba, manteniendo las cifras de la anterior medición.