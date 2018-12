Crónica 02-12-2018

Encuesta de Crédito Social: Salud y Mejoras en el hogar siguen siendo los principales motivos para solicitar este financiamiento

Caja 18 entregó un nuevo informe de su Encuesta de Crédito Social, que realiza de forma trimestral y que busca caracterizar a pensionados y trabajadores afiliados a las cajas de compensación que solicitan esta forma de financiamiento.



En esta ocasión, el informe entregó los resultados del segundo trimestre de 2018, que en términos generales, y en comparación con el primer trimestre del año, reveló que aumentaron los trabajadores afiliados que solicitan este crédito, disminuyendo la cantidad de pensionados que lo cursan. En relación a los principales motivos para acceder a estos créditos, el primer lugar lo sigue ocupando para temas relacionado con Salud, con un 28,62 % de las preferencias, seguido por Mejoras en el hogar con un 26,33%, registrando un alza de un 6% en relación al trimestre pasado.



Osvaldo Iturriaga, gerente de Beneficios y Calidad de Caja 18, explica que “lo anterior confirma que los créditos sociales que otorgamos las cajas de compensación siguen y seguirán siendo un apoyo fundamental para muchas personas; en particular, para el grupo de chilenos con menores ingresos del país que, normalmente, no son sujetos de crédito de los bancos y que sí reciben el apoyo financiero de su Caja al momento de enfrentar imprevistos”.



En esta misma línea, es importante destacar que el 68,92% de los pensionados encuestados tienen ingresos menores a 200 mil pesos y en relación a los rangos etarios, un 36,38% se encuentra entre los 60 y 70 años, y un 35,34% tiene más de 70 años.



Por ello, el ejecutivo agrega que “es altamente probable que si las Cajas no les diéramos acceso a estos créditos, nuestros afiliados pensionados tendrían que recurrir a los préstamos informales para enfrentar situaciones que requieren de un apoyo que no puede esperar, tales como un problema de salud o un deterioro serio en el hogar”. De hecho, la última encuesta de Alfabetización Financiera del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile reveló que la deuda asociada a créditos informales alcanza el 14,3% de los hogares; además, en dos años, el número de personas que solicitó estos préstamos aumentó en más de 6 puntos”, comenta.