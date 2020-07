Crónica 07-07-2020

Encuesta de educarchile revela que un 78% de los docentes está preocupado por el bienestar emocional de sus estudiantes



En ese sentido, las necesidades de apoyo para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia, se relacionan con esta temática.



Durante mayo y junio, educarchile, portal de Fundación Chile y el Ministerio de Educación, aplicó a más de 1.000 docentes de establecimientos educacionales, la encuesta “Vinculando Aprendizajes”. El propósito fue indagar respecto a las estrategias que utilizan los profesores para dar continuidad a los aprendizajes de los estudiantes durante la crisis sanitaria, así como conocer sus necesidades en cuanto a recursos, herramientas, cursos e información durante este proceso nuevo e incierto.

“La pandemia situó a los docentes en un escenario completamente diferente, exigiéndoles la realización de nuevos esfuerzos para adaptarse al desafío de la educación a distancia de acuerdo a sus diversas realidades y oportunidades de conectividad. Sin duda, estos esfuerzos han dejado claro lo relevante del rol de profesores y profesoras, así como su compromiso con el bienestar integral de niñas, niñas y jóvenes. En este sentido, es necesario identificar dónde se requieren más apoyos y articular al sistema en torno a ello”, señala Andrea Osorio, Directora de Aprendizaje para el Futuro de Fundación Chile.



Uno de los principales hallazgos, es que la gran mayoría de los docentes presenta como preocupación central la situación emocional, económica y social (78%) de sus estudiantes, sin que ello implique una ausencia en la preocupación por sus aprendizajes (34%), lo que da cuenta de una concepción más integral del proceso formativo. Y es que al estar en sus casas, no todos los niños, niñas y jóvenes cuentan con un adulto que facilite o guíe la experiencia de aprendizaje para alcanzar un objetivo, por ejemplo, alguien que lea las instrucciones de una guía, que oriente, que formule preguntas, o motive durante el desarrollo de la actividad.



Así, el bienestar integral de los estudiantes se ha transformado en foco central para los docentes, lo que es coherente con que al 70% de los encuestados les gustaría contar con recursos para apoyar a sus estudiantes y mantenerlos comprometidos con el aprendizaje, y que a un 72% le gustaría recibir por parte de educarchile, recomendaciones para el bienestar docente y contención emocional para los estudiantes.





Nuevas estrategias

Con respecto a las estrategias que los profesores han implementado en la educación a distancia, los encuestados han monitoreado el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la solicitud de videos o fotos de las actividades desarrolladas por los estudiantes (71%), lo que refleja un interés y necesidad por contar con nuevas formas de buscar evidencias para una posterior retroalimentación.



Por otro lado, destaca entre los resultados que están evaluando el proceso de aprendizaje prescindiendo de las notas (87%), ya sea a través del cumplimento (o no) de las actividades (46%), o por medio de rúbricas (41%). Cabe señalar, que esta última es un instrumento similar a una pauta que ayuda a establecer los niveles de logros de los estudiantes en habilidades, actitudes y conocimientos (por ejemplo: logrado, por lograr, no logrado).



De este modo, se observa una tendencia hacia la búsqueda de una evaluación basada en criterios claros, que ofrecen una mayor posibilidad de identificar oportunidades de mejora y retroalimentación sobre lo realizado, sin la necesidad de traducirse en una nota.