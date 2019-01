Nacional 30-01-2019

Encuesta de Transparencia revela que menores de 40 años son más tolerantes a la evasión en el transporte público

Los menores de 40 años tienen una mayor tolerancia a la evasión del transporte público que los adultos mayores en el país. Así lo reveló la versión 2018 del Estudio Nacional de Transparencia realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT) dado a conocer esta mañana Además, los datos mostraron que el respaldo a la evasión es más alto en la Región Metropolitana que en el resto del país, con 69%, versus un 80% de rechazo promedio en las demás regiones. La encuesta, que destaca la baja de la aceptación de las actitudes asociadas al concepto “winner” o “ganador” por parte de los chilenos, también señaló que 72% de los menores de 40 años rechaza el uso del “pituto” para conseguir un objetivo, en contraste con el 82% de los adultos mayores que cuestiona aquello. Conductas “winner” Sin hacer diferencias etarias, el análisis arrojó que si bien la aprobación de conductas “winner” ha ido en retirada en Chile, advirtió que estas actitudes son mayormente toleradas si es que perjudican a un tercero, no así en caso de que el impacto sea personal o económico. Por ejemplo, el 78% de los encuestados rechaza el engaño para pagar menos por un servicio o producto, mientras que el 95% de los consultados critica recibir un cobro por sobre el precio del servicio o producto que se desea adquirir. Pese a ello, el presidente del CPLT, Marcelo Drago, celebró las altas cifras de rechazo por las actitudes “winner”, donde, dijo, el 83% de los consultados desaprueba ciertas situaciones de este tipo, y sostuvo que “estos resultados hablan de un progreso en materia de cambio cultural por el cual hemos estado trabajando durante 10 años, pero que vemos está dando frutos y muestras de avances”. “Acá estamos frente a malas prácticas que podemos enfrentar en nuestra vida cotidiana que nos pareció importante sacar a la luz. El rechazo a una actitud ‘winner’ que percibimos en otros es cuestionable y vemos que cada vez están generando un mayor rechazo por parte de los chilenos y chilenas”, agregó. Pero también, advirtió Drago, “se identifica que si la acción le afecta a uno personalmente parece imponerse la idea del ‘yo primero’, en particular si hay un perjuicio económico”. Finalmente, las situaciones de aprovechamiento que son más propensas a denunciar según la encuesta son el cobro por sobre el precio de un servicio o producto (66%) y el no pago del transporte público (43%).