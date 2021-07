Social 07-07-2021

Encuesta PUCV revela la percepción de los jóvenes frente al proceso constituyente



El trabajo, elaborado por el Programa de Estudios Sociales y Desarrollo, contó con la participación de más de 800 jóvenes, de entre 18 y 24 años.







El 45% de los jóvenes dijo tener “bastante confianza” y el 18% “mucha confianza” en que la nueva Constitución solucionará los problemas de los chilenos. Estos resultados se desprenden de una encuesta realizada por el Programa de Estudios Sociales y Desarrollo (PRESODE) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).



“Jóvenes y nueva Constitución” fue el estudio que se aplicó a 800 personas de entre 18 y 24 años, el que también evidenció que entre los derechos más importantes que la Carta Magna debiera contener figuran “educación de calidad”, “salud de calidad”, “respeto a los derechos humanos”, “mejores pensiones” e “igualdad ante la ley”.



Complementariamente, los principales deberes que debe abordar el texto constitucional, según los encuestados son “cuidar/respetar los recursos naturales y el medio ambiente”, “defender los derechos humanos” y “cumplir las leyes”.



“Hace más de 20 años que venimos realizando encuestas sobre la opinión de los jóvenes y no había mucho sobre algo tan fundamental como todo este proceso para elaborar una nueva Constitución”, afirmó el profesor Fernando Alvarado Quiroga, director del PRESODE.



Sobre la Convención Constitucional, el 42% de los encuestados reconoció que su candidato resultó electo y el 54% dice sentirse representado por los constituyentes de su distrito. En relación con la alta abstención, 71% cree que hay una falta de representatividad, mientras que el 52% no se siente bien informado sobre el proceso constituyente.



Con respecto al sistema que debiera tener Chile, un 68% piensa que debiera seguir siendo presidencial, seguido por el semipresidencial con un 23%. Asimismo, destacaron el derecho de elegir a sus representantes y la libertad de poder opinar como fortalezas de la democracia, mientras que, como falencia, señalan la falta de representatividad cuando hay muchas personas que no votan por falta de interés, de información o compromiso.



Considerando los distintos resultados que entregó este sondeo, el profesor Alvarado manifestó que “los jóvenes tienen una mirada positiva de todo este proceso y eso es destacable, que tengan esperanza”.