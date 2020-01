Política 04-01-2020

Encuesta Pulso Ciudadano: 80,4% votará en el plebiscito y 75,8% lo hará para cambiar la constitución

La encuesta Pulso Ciudadano consultó sobre la opinión de las personas y eventual participación en el proceso constituyente, que se iniciará a partir del resultado del referendo que se realizará el domingo 26 de abril.

El 75,8% de los chilenos se pronunciará a favor de cambiarla, mientras que solo un 10,0% votará que no está por esa opción.

Mientras, un 5,4% declaró que no irá a votar ese día y un 8,8% dijo que no sabe o no respondió.

Al preguntar por la intención de ir a votar en el plebiscito de entrada un 80,4% está muy seguro/seguro de que sí concurrirá a las urnas, y un 7,2% muy seguro/seguro de que no lo hará.

Frente a la consulta sobre el órgano que debe redactar esta nueva carta magna, un 65% dijo que votará por la convención constitucional (los ciudadanos serán electos íntegramente para este efecto), y un 25,4% lo hará por una Convención Mixta Constitucional (integrada en partes iguales entre miembros electos para este efecto – ciudadanos- y parlamentarios (as) en ejercicio).

Respecto a la composición de los miembros en los órganos para redactar la nueva constitución, el 75,9% está muy de acuerdo/de acuerdo con que se establezcan cupos mínimos para paridad de género; un 55% está muy de acuerdo/de acuerdo con que se establezcan cupos mínimos para representantes de pueblos originarios y 41,2% muy de acuerdo/de acuerdo cupos para independientes.