Nacional 21-01-2021

Encuesta UC: Recuperación del empleo se estanca en diciembre debido a caída en la ocupación de la RM



El Centro de Encuestas y Centro de Estudios Longitudinales de la U. Católica presentó este martes su octavo -y penúltimo- sondeo de desempleo, el cual se realiza desde abril con el objetivo de medir el golpe de la pandemia sobre el mercado laboral y, este informe en particular, representó una radiografía de la situación del empleo en la última semana de diciembre. Según expuso el director del centro, el economista David Bravo, la "noticia dominante" del sondeo correspondiente al último mes de 2020 es que "se estanca la recuperación de empleo que se venía registrando desde julio", cuando se registraron los peores datos de empleo desde que el coronavirus se instaló en el país, mes en el que se anotó una pérdida de 1,8 millones de puestos de trabajo.

En esa línea, Bravo explicó que la tasa de empleo (o tasa de ocupación) que marcaba el país antes de la pandemia era de 58,2%, la que cayó en julio de 2020 hasta 42,4%, "luego, durante tres meses consecutivos, se recuperó, eso fue hasta octubre donde tuvimos una tasa de 46,8%". Sin embargo, añadió que "en diciembre nos encontramos con que esa tasa lamentablemente es la misma estadísticamente (46,5%), no es una diferencia estadísticamente significativa". "Lo que podemos decir es que este proceso de recuperación que veíamos que se había comenzado a dar parece haberse estancado", resaltó. Y comparación a diciembre de 2019, la tasa de empleo cayó 19%, dijo. Este estancamiento, sostuvo el experto laboral, se explica por la caída de más de 3 puntos porcentuales en la tasa de ocupación de la Región Metropolitana, que bajó, en comparación a la encuesta de octubre, de 52,2% a 48,8%, ponsionándose como la única región del país que que retrocedió en su tasa, pero siendo la que más pesa en el mercado laboral nacional. "Este estancamiento se atribuye a una caída en la ocupación en la Región Metropolitana", aseguró Bravo, considerando que en diciembre la capital retrocedió a Fase 2 en el plan Paso a Paso que impulsa el Gobierno. Asimismo, subrayó que desde julio la tasa de empleo se ha recuperado un 26%, pero "lamentablemente no avanzamos nada si es que comparamos entre octubre y diciembre. Esa es la mala noticia de hoy día".