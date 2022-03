Crónica 15-03-2022

Energía solar podría dar respuesta a crítico escenario eléctrico por sequía



Una serie de dificultades se anticipan para este invierno ante el pronóstico de escasas lluvias y el cierre definitivo de la central termoeléctrica Bocamina II, proyectado para mayo. La energía solar se levanta como opción para diferentes localidades.



Un complejo escenario se espera para el Sistema Eléctrico Nacional. Temperaturas extremadamente frías en un invierno con escasas lluvias llevan a anticipar un nivel de demanda de energía que el sistema no logrará responder. Ya sucedió en 2021, cuando el déficit de electricidad afectó al 4% de la población del mundo, por causa del cambio climático. Ante esto, el racionamiento eléctrico es una de las medidas que se están barajando, pero hay más opciones.



“El cierre de grandes centrales eléctricas que generan emisiones contaminantes, y su falta de reemplazo por sistemas limpios, es la principal causa de déficit de electricidad en varias partes del mundo. Y es justamente el impulso a las energías limpias, como la energía solar o eólica, la que permite cubrir la demanda por electricidad”, indica Víctor Opazo Carvallo, CEO de Solek Chile.



En Chile, el Coordinador Eléctrico había solicitado postergar para septiembre el cierre de la central a vapor – carbón Bocamina II, con vistas a enfrentar un posible déficit energético. No obstante, la termoeléctrica ubicada en Coronel, región del Biobío, dejará de operar en mayo de 2022, cerrando sus 350 MW de capacidad instalada. En diciembre de 2020 había cesado Bocamina I.



“Hoy es relevante continuar con el plan trazado, y que tiene como fin reducir las emisiones de gases contaminantes sin dejar de generar energía eléctrica. Por cada central termoeléctrica que se cierra, otras deberían estarse abriendo, impulsadas por la energía del sol o el viento”, indica Víctor Opazo Carvallo.



Según un informe de RedPE junto con Generadoras de Chile, en nuestro país hay 24.550 familias que no cuentan con ningún acceso a energía eléctrica, mientras que otros 9.458 hogares recurren generadores diésel u otros mecanismos para proveerse de energía, asumiendo contaminación, ruido y otras implicancias asociadas .



Ante realidades como ésta, los parques solares de pequeño tamaño se están levantando como opción para cubrir la necesidad eléctrica de domicilios e industrias instaladas en localidades alejadas de las grandes centrales.



“Los pequeños medios de generación distribuida, que son parques de no más de 9MW, son una solución adecuada para llegar a lugares que por su geografía resulta más costoso y complejo conectar con los sistemas de distribución eléctrica”, indica Víctor Opazo Carvallo.



La energía solar se ha consolidado como fuente de electricidad desde el desarrollo de baterías para almacenar la energía solar durante el día, para ser utilizada en la noche, o en tiempos de baja radiación solar.



“Están todas las tecnologías disponibles para seguir avanzando en la descarbonización de la matriz energética sin afectar el suministro. Lo importante en mantener la voluntad por generar energías limpias y acelerar su desarrollo como alternativa viable para enfrentar los problemas causados por la sequía”, señala el CEO de Solek, Víctor Opazo Carvallo.