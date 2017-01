Opinión 21-01-2017

Enero

¡Al fin llegas enero¡----¡ te esperaba tanto¡

tengo, doce meses para conocerte

vienes preparado o vienes con sorpresas

total viviremos juntos -- ¿con la misma suerte?



Son doce meses, el tiempo dado

para vivir afiatados, nosotros dos

no me des amarguras, dolores ni llanto

seré fiel a tus días-------- ¿ cómo lo quera Dios?



Tal vez te pido mucho y eso no va contigo

los dolores y alegrías son parte e de tu tiempo

pero déjame vivir un poco de alegría

no me lleves lo que adoro. al terminar el día.





El tiempo de tu tiempo, es parte de mi tiempo

y el espejo revela, como avanzan las horas

siendo dura y cruel su revelación

el joven de ayer, no es el de mañana

es el tiempo el cruel, no se puede detener.

Minuto a minuto avanzan las horas

haciendo los días venir sin cesar

así pasa la vida de cada ser humano

no, nos detenemos ni un segundo a pensar.



(Mario Villagrán Pinochet, Colectivo Cultural Maule Sur)