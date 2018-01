Opinión 05-01-2018

Enero 2018

Al fin llegas Enero te esperaba tanto

Tengo doce meses para conocerte

Vienes preparado o vienes con sorpresas

Total viviremos juntos ---con la misma suerte



Son doce meses el tiempo dado

Para vivir muy juntos nosotros dos

No me des amarguras, dolores ni llantos

Seré fiel a tus días como lo quiera Dios



Tal vez te pido mucho y eso no va contigo

Los dolores y alegrías son parte de tu tiempo

Pero déjame vivir un poco de alegría

No me lleves lo que adoro al terminar el día

El tiempo de tu tiempo es parte de mi tiempo

Y el espejo revela cómo avanzan las horas

Siendo dura y cruel su revelación

El joven de ayer no es el de mañana

Es el tiempo------ él es cruel -----no se puede detener.



(Mario Villagrán)