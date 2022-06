Social 12-06-2022

Enfermedad del Hígado Graso No Alcohólico afectaría al 30% de la población

• El hígado graso es la primera causa de trasplante hepático y de cáncer hepático en el país. El estilo de vida poco saludable, con una dieta baja en fibra y alta en azúcares, el sedentarismo y el consumo de alcohol, han contribuido a elevar la incidencia de esta enfermedad en Chile.



Cada 12 de junio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) conmemora el Día Mundial del Hígado Graso No alcohólico, una enfermedad silenciosa que se presenta en aproximadamente el 30% de la población. La Sociedad Chilena de Gastroenterología (SChGE) y su filial Asociación Chilena de Hepatología (ACHHEP) busca este año generar consciencia ciudadana acerca de su prevención.



En opinión del Dr. Francisco Barrera, director de ACHHEP, "alrededor de un 20% de los pacientes con hígado graso no alcohólico, presenta una forma más agresiva, fibrosante que puede llevar a las personas a cirrosis y cáncer hepático".



Los factores que influyen en la evolución de la enfermedad son la carga genética, el sedentarismo, la obesidad, las comidas altas en grasas saturadas, colesterol y azúcar, ser diabético, hipertenso o tener síndrome metabólico, el consumo de alcohol y tener más de 50 años.



Barrera señala que en la actualidad, el hígado graso es la primera causa de trasplante hepático y de cáncer hepático en el país. El especialista añade que existen métodos no invasivos para detectar y tratar a los sujetos con enfermedad por hígado graso más severas como exámenes de sangre y exámenes de imagen para medición de rigidez hepática (fibroscan o elastografía hepática).



El diagnóstico temprano permite evitar la progresión del daño hepático con intervenciones multidisciplinarias. Esto debe incluir la evaluación de una cirugía de obesidad o tratamiento farmacológico de la obesidad y/o diabetes; prevención de enfermedades cardiovasculares que son la primera causa de muerte en paciente con hígado graso; y pesquisar y tratar a quienes se encuentran en fase de cirrosis. El diagnóstico de cirrosis permite prevenir y tratar oportunamente las complicaciones de esta condición como cáncer hepático y hemorragia digestiva variceal.



En términos generales, es recomendable mantener hábitos de vida saludable como dieta mediterránea, disminuir el tiempo de sedentarismo, realizar actividad física regular, evitar comidas de alto contenido calórico y moderar consumo de alcohol. En caso de tener hígado graso, es recomendable consultar a médico para evaluación dirigida en particular en presencia de los factores de riesgo mencionados.