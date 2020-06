Opinión 24-06-2020

Enfermera





No veo en Linares,

ni sé de una calle,

no sé de una plaza

ni sé de tu nombre

Digno de un altar.



Ingrata es la vida, que pronto te olvida.

¿O es mala memoria de la autoridad?



Eres fortaleza de la parturienta

vuelves a ser madre en cada nacer,

tu alma se expande plena de alegría,

te trizas en duelo, por él que se fue.

Enfermera—( 0 )

Curas las heridas, consuelas el alma.

Anida tu pecho llantos de otras vidas.



Quiebra tu temple, el último

aliento del que estaba enfermo,

absorbes tu llanto,

le tomas las manos,

que pronto se hielan

y cierras los ojos,

que no se abrirán .