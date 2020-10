Social 30-10-2020

Enfermeras entregan recomendaciones para evitar aumento de contagios en Halloween



Es una fiesta ya adoptada en nuestro país y de la que ningún niño se quiere restar. Sin embargo, este año, el llamado es a celebrarlo de una forma distinta.



Las celebraciones cambiaron por la pandemia. Y así como vivimos unas Fiestas Patrias diferentes, también es posible celebrar en casa el próximo Halloween y lograr que esta actividad sea entretenida para los niños como si salieran en busca de dulces a la calle.



Se pueden esconder dulces en rincones de la casa, como se hace en Pascua de Resurrección, para que los niños busquen y sea divertido, es una de las recomendaciones de FENASENF.



También, si va a regalar dulces a otros niños, procure limpiar la bolsa en la que vienen con alcohol o un paño humedecido en una solución en agua con cloro (10 gotas de cloro de uso casero por cada litro de agua). Ojalá usar guantes al entregarlos y si no cuenta con ellos, usar una cuchara o algo que evite el contacto directo.



Si sus hijos insisten en salir, es importante que sus padres supervisen el recorrido y que los dulces sean depositados directamente en la bolsa (para luego ser desinfectados al final de la recolección).



Adultos y niños nunca deben sacarse la mascarilla de protección, las máscaras de disfraz no las reemplazan ni protegen contra el Covid19.



Mantenga siempre la distancia con otras personas, mínimo dos metros. Al llegar a casa desinfectar todo lo recibido y no olvidar realizar un correcto lavado de manos y cara.







OTRAS MEDIDAS GENERALES



Halloween puede disfrutarse con seguridad, especialmente cuando los padres se ocupan de la planificación y supervisión. Los principales accidentes registrados en estas fechas son atropellos, quemaduras y cortes.



Acompañe a sus hijos, use linternas en lugar de velas. Limite los accesorios, especialmente los con puntas como: varitas, espadas, bastones o cuchillos.



Inspeccione los dulces antes que sus hijos los coman, así se asegura de que sean los adecuados para su edad. Deseche todo lo que no esté sellado, que tenga el embalaje roto o que parezca cuestionable. Procure racionar la cantidad de caramelos, para evitar problemas estomacales.



Consiga disfraces que sean de colores vivos. Una buena idea es pegar cintas reflectantes a los disfraces o a las bolsas, para lograr mayor visibilidad.



Revise que el maquillaje no sea tóxico y pruébelo antes en otra parte del cuerpo, pintando una pequeña zona, por ejemplo, del brazo.



La idea no es restarse de la celebración, sino sumarse a la diversión, pero con auto-cuidado y precaución.